Певица Слава объяснила своё нежелание ходить на скандальные ток-шоу

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Слава не любит скандалы, поэтому отказывается приходить на популярные ток-шоу, рассказала певица в интервью NEWS.ru.

Мне как-то лень. И я не люблю пустые разговоры. Я занимаюсь семьёй и творчеством. А так дружескими компаниями прихожу и на телеканалы, и на радиостанции с удовольствием. А скандалы – это не ко мне, – сказала Слава.

В декабре певица сломала плечо во время прогулки на участке своего загородного дома, писал NEWS.ru. Она выложила в Сеть видео из больницы, в котором пожелала всем беречь себя.