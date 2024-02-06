Певица Бьянка рассказала, как ее кинул на деньги крупный лейбл Бьянка подала в суд на крупный музыкальный лейбл из-за денег

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая)

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) заявила о намерении подать в суд на крупный музыкальный лейбл, но не стала его называть. По словам исполнительницы, которые приводит издание «Известия», ей не выплачивали деньги по контракту, что характерно для многих студий.

Как отметила певица, до недавнего времени она даже не подозревала, что по авторскому праву есть специальные платежи. Об их существовании, а значит, и о причитающихся выплатах, она не знала, пока не открыла собственный лейбл и не начала подписывать контракты. В числе сторон, заключивших с ней договор, оказалось и Российское авторское общество, где ей и рассказали о соответствующих выплатах.

Мы начали задавать вопросы нашему лейблу, с которым на тот момент оставался действующий контракт, почему эти деньги ранее не были выплачены. Разобрались — и были в шоке! Выпили шампанского, потом еще посмотрели, а потом решили, что подадим в суд, — пояснила Липницкая.

Ранее также сообщалось, что жителя Курганской области обязали выплатить более 22 млн рублей ущерба за незаконный выпуск книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Помимо этого, ему назначили два года условного срока.