Певец Akon начал строительство собственного города в Сенегале

https://static.news.ru/photo/3ce4c7c8-ec2a-11ea-a277-fa163e074e61_660.jpg Akon Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Сенегальско-американский музыкант Алиан Дамала Тиам, известный как Akon, начал строительство собственного города на одном из островов Сенегала. Он заложил первый камень при участии министра туризма Сенегала Алиуна Сарра.

Akon опубликовал фотографию, на которой изображён плакат, что возведение города началось 31 августа 2020 года. На сайте Akon City говорится, что американская строительная компания KE International получила контракт на $6 млрд на крупномасштабный проект.

Как отмечает РИА Новости, артист планирует создать криптогород на острове в 2000 акров (около 809 гектаров), который он получил в подарок от президента страны Маки Салла. Расплачиваться жители и гости города смогут специальной цифровой валютой AKoin.

Как писал NEWS.ru, американский рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст заявил, что хочет создать христианскую версию социальной сети TikTok. Он решил назвать проект Jesus Tok.