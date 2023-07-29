Переписку певицы Славы слили после жалоб на операцию в клинике Хайдарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Слава

Telegram-канал «Светский хроник» пишет, что клиника хирурга Тимура Хайдарова слила переписку певицы Славы после того, как артистка пожаловалась на некачественную операцию по подтяжке груди. Канал опубликовал аудиосообщение, предположительно, записанное исполнительницей, в котором та жалуется некоей Марине на боли после принятия алкоголя, запрещенного в период реабилитации.

Марин, добрый день, я тут что-то перегуляла, прямо так выпила конкретно, пару дней и, видимо, потанцевала еще очень активно, у меня очень болит под кожей, живот и спина, я себе не могла ничего внутри разорвать, потянуть? Может, что-нибудь попить или помазать, очень неприятное ощущение. Отек очень сильный, больно даже дотронуться, — рассказала певица в аудиосообщении.

Также канал выложил копию документа, предположительно, из клиники Хайдарова, в котором говорится, что к оплате принимают только наличные. По версии канала, при таких расчетах «куда больше» возможностей для серых схем, чем при безнале, но если «кладешь деньги в кассу и выдаешь чек на всю сумму», то все законно.

Защита Славы апеллирует к официальным документам и результатам их экспертизы, согласно которым, артистке якобы изначально провели некачественную операцию, последствия которой можно исправить только путем повторного хирургического вмешательства.

Адвокат певицы Елена Сенина ранее заявила, что Хайдарову может грозить тюрьма, если выяснится, что у него нет образования пластического хирурга. Сенина утверждает, что у нее в распоряжении имеется решение арбитражного суда Москвы от 2019 года, из которого следует, что Хайдаров не проходил ординатуру по пластической хирургии и у него не было разрешения на работу.