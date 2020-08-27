Организаторы концертов призвали власти вернуть массовые мероприятия

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Марку Чепмену, который отбывает наказание за убийство лидера The Beatles Джона Леннона, в 11-й раз отказали в освобождении. Так решила комиссия по УДО в Нью-Йорке.

Это означает, что 65-летнему Чепмену придётся отсидеть ещё два года до того, как его обращение рассмотрят в очередной раз. В 2018 году он также просился выйти досрочно, но ему и...