Организаторы концертов призвали власти вернуть массовые мероприятия

Деятели концертной индустрии выступили с просьбой в власти разрешить снова проводить мероприятия. Они обратились к Правительству России, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Министерству культуры.
Предприниматели опубликовали видеообращение на YouTube-канале международного музыкального форума Colisium. Они запустили акцию «#вернёмконцерты», заявив, что индустрию ждёт крах, если вовремя не предпринять меры.
Сегодня деятельность концертной индустрии остановлена полностью. При этом переполнены отели, рестораны, пляжи, парки, дельфинарии. Люди собираются стихийно, неорганизованно. Так продолжаться не может! Мы профессионалы! Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия. Нам нужны разумные и конкретные этапы открытия уже сейчас, — говорится в обращении.
В мае российские музыканты обратились к своим поклонникам с призывом не сдавать билеты на концерты, которые артистам пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. В ролике появились участники 22 проектов, среди которых Noize MC, Little Big, Jane Air, Гречка, Cream Soda и Нейромонах Феофан, писал NEWS.ru.
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