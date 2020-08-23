Организаторов концерта Басты хотят оштрафовать за массовое мероприятие

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Ростове-на-Дону организаторы концерты музыканта Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, могут получить штраф. Полиция составила протокол за невыполнение правил режиме повышенной готовности.

22 августа в клубе Embargo Villa на Левом берегу Дона состоялось выступление Басты. На появившихся в соцсетях роликах видно, что на мероприятии присутствовало большое количество людей, несмотря на то, что в городе концертная деятельность пока что не возобновлена, сообщает РИА Новости.По словам представителя регионального правительства, сотрудники правоохранительных органов провели проверку.

По результатам проверки составлен административный протокол в отношении организатора по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), — сказал собеседник агентства.

Суммарно было зафиксировано восемь нарушений, которые допустили стороны, принимавшие участие в организации концерта. Представленные материалы суд ещё не рассмотрел.

Как писал NEWS.ru, российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не хотел, чтобы в Республике Дагестан проходили рэп-концерты. Он объяснил, что не слушает такую музыку.