Независимые музыканты выпустили сборник в поддержку протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4ce333f8-e617-11ea-8c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Вышел сборник от независимых музыкантов в поддержку протестующих в Белоруссии. Альбом получил название For Belarus («За Белоруссию»).

В трек-листе представлена 21 композиция от артистов, среди которых Алёна Алёна, «Интурист», «Аигел», «Молчат дома», Super Besse и Томас Азир. Составителем компиляции выступила белорусская певица Галя Чикис, песня которой «Небо злое» также есть на альбоме, сообщает «Нож».

Коллекция песен опубликована на стриминговом сервисе Bandcamp. Её можно бесплатно послушать онлайн, а также купить за любую сумму, которую предложит пользователь. Вырученные средства переведут в фонд Belarus Solidarity Foundation, который помогает белорусам, пострадавшим и лишившимся работы из‑за политических репрессий.

Цель этого международного сборника — проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий. Ждать некогда — им сейчас остро нужна наша помощь, — говорится в письме от музыкантов.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.

Как писал NEWS.ru, музыкант Тимофей Морозов, известный как рэпер Тима Белорусских, поддержал белорусов на фоне протестов, которые сейчас происходят в стране.