Независимые музыканты выпустили сборник в поддержку протестов в Белоруссии

Вышел сборник от независимых музыкантов в поддержку протестующих в Белоруссии. Альбом получил название For Belarus («За Белоруссию»).
В трек-листе представлена 21 композиция от артистов, среди которых Алёна Алёна, «Интурист», «Аигел», «Молчат дома», Super Besse и Томас Азир. Составителем компиляции выступила белорусская певица Галя Чикис, песня которой «Небо злое» также есть на альбоме,
Коллекция песен
Цель этого международного сборника — проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий. Ждать некогда — им сейчас остро нужна наша помощь, — говорится в письме от музыкантов.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.
По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
Как писал NEWS.ru, музыкант Тимофей Морозов, известный как рэпер Тима Белорусских, поддержал белорусов на фоне протестов, которые сейчас происходят в стране.
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