Нетребко обеспокоилась судьбой артистов и спортсменов

https://static.news.ru/photo/61354b42-962d-11e9-8ffe-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко опубликовала серьёзный пост в соцсети, посвящённый ситуации с распространением коронавируса. По словам народной артистки РФ, пришло время задавать вопросы.

Я думаю, настало время задавать вопросы. Спортсмены, музыканты, актёры... Что с нами будет? И кто в ответе за этот бред? — задалась вопросом певица на своей странице в Instagram.

В комментариях подписчики Нетребко согласились с ней и попытались успокоить: «Анна, красота спасёт мир! Вам ли этого не знать!!!», «Даже если пандемия! Все хотят жить по-человечески! Любить! И сохранить вечное искусство!», «Мы, зрители, на низком старте. Но, судя по всему, залы театров завтра не откроются!», «Анна, наверное, это новый вид революции. Богу даже неизвестно, что будет. Но мы с СССР, а значит, нам не привыкать к аду», «Заговорили! Лучше поздно... Остальные в тряпочку молчат!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Волочкова осталась без денег, которые лежали у неё на карте. Почти 200 тысяч рублей банк списал в пользу некоего фитнес-центра, в котором балерина якобы никогда не была. О случившемся артистка написала в Instagram, добавив, что деньги предназначались на продукты в период самоизоляции и лекарства для больного отца.