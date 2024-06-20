Названы хиты, которые заставят иностранцев прочувствовать русскую душу Подольская: понять русскую душу иностранцам помогут хиты Преснякова и Агутина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская на фестивале Best Music Fest, организованном «Русской Медиагруппой» совместно с BIM Group, заявила, что такие песни, как «Странник» Владимира Преснякова и «На сиреневой луне» Леонида Агутина помогут иностранцам прочувствовать русскую душу, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, в этот список можно включить хит исполнителя Алексея Чумакова «Счастье».

Во-первых, сейчас дико популярная, что называется из каждого утюга, очень классная песня «Матушка-Россия, мы как кость в горле всем». Она правда классная и такая патриотичная. По классике пройдемся. Это, наверное, «Странник» Владимира Преснякова, «На сиреневой луне» Леонида Агутина, Алексей Чумаков «Счастье». На самом деле очень много песен, — обратила внимание артистка.

Ранее председатель совета директоров АО «Русская Медиагруппа» Сергей Бунин указал, что российская музыка в Дубае популярна как среди соотечественников, так и у иностранцев. Он также выразил надежду на расширение числа любителей творчества артистов из России среди граждан из-за рубежа. Главными фанатами российских исполнителей все равно остаются «наши соотечественники», констатировал Бунин.