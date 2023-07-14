Названа причина смерти дочери Элвиса Пресли Daily Mirror: дочерь Элвиса Пресли умерла от непроходимости кишечника

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Лиза Мари Пресли

Дочь американского певца Элвиса Пресли Лиза Мари скончалась из-за непроходимости тонкого кишечника, сообщает Daily Mirror. Осложнения были вызваны спайками, появившимися после проведения операции по уменьшению объема желудка несколько лет назад. Также на момент смерти в теле 54-летней женщины был обнаружен «терапевтический уровень» опиоидов, сообщила токсикологическая экспертиза.

По данным вскрытия, смерть наследницы Элвиса Пресли была вызвана естественными причинами. Непроходимость тонкой кишки считается характерным и распространенным последствием бариатрической операции (процедуры по снижению веса).

В организме Лизы Мари Пресли на момент ее смерти были найдены лекарственные препараты для облегчения боли, а также антипсихотические вещества, которые она принимала по назначению врача. Однако они не способствовали ее смерти, — говорится в отчете округа Лос-Анджелес.

Полицейские сообщили, что в доме дочери Пресли «не было обнаружено никаких наркотиков», когда за ней приехала служба спасения для проведения сердечно-легочной реанимации. Лиза Мари скончалась в больнице Лос-Анджелеса и была похоронена 22 января 2023 года в Грейсленде.

До этого стало известно, что 12 января 2023 года Лизу Мари госпитализировали после того, как горничная обнаружила ее в спальне без сознания. Певица все утро жаловалась на боли в животе, которые становились все более интенсивными. Сообщалось, что медики были вынуждены ввести женщине адреналин и сделать непрямой массаж сердца для восстановления пульса. Пациентку поместили в отделение интенсивной терапии, подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы.

Лиза Мари родилась в 1968 году, она единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Известна в качестве исполнительницы собственных песен. Также она являлась вдовой певца Майкла Джексона и бывшей женой актера Николаса Кейджа.