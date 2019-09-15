https://static.news.ru/photo/c62fc48a-d860-11e9-b346-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заявление в полицию на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова подала сотрудник управления Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Александра Мирошниченко.

Об этом сообщил Telegram-канал «112». По его данным, Мирошниченко возмутило, что музыкант в ходе четырёхчасового выступления на «Ростов Арене» ругался матом.

Это не первый случай, когда Шнуров подвергается нападкам из-за нецензурной лексики в своём творчестве. Заслуженный артист РСФСР, композитор Валерий Ярушин обрушился с критикой на музыканта, назвав его песни «нецензурщиной» и отметив, что они даже недостойны обсуждения.

Ранее News.ru писал, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал самым высокооплачиваемым певцом в России по итогам 2018 года. Он занял второе место в списке Forbes с годовым доходом почти в $14 миллионов.