Заявление в полицию на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова подала сотрудник управления Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Александра Мирошниченко.
Об этом сообщил Telegram-канал «112». По его данным, Мирошниченко возмутило, что музыкант в ходе четырёхчасового выступления на «Ростов Арене» ругался матом.
Это не первый случай, когда Шнуров подвергается нападкам из-за нецензурной лексики в своём творчестве. Заслуженный артист РСФСР, композитор Валерий Ярушин обрушился с критикой на музыканта, назвав его песни «нецензурщиной» и отметив, что они даже недостойны обсуждения.
Ранее News.ru писал, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал самым высокооплачиваемым певцом в России по итогам 2018 года. Он занял второе место в списке Forbes с годовым доходом почти в $14 миллионов.