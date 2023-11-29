«Мы не берем деньги за патриотизм»: продюсер о концертах на Красной площади Продюсер Киселев заявил, что его артисты не берут денег за свой патриотизм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Киселев

Лидер группы «Земляне», владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что артисты его продюсерского центра не ставят выплату гонорара своим условием для выступления на патриотических митингах. Продюсер рассказал на премии «Золотой граммофон», что многие другие компании в России сегодня прописывают своим артистам в контрактах невозможность выступать на патриотических акциях, передает корреспондент NEWS.ru.

Самое удивительное, что в отличие от тех ура-прокремлевских, что тут греха таить, митингов, которые проходят на Красной площади, в «Лужниках», мы отличаемся тем, что наши артисты, которые в нашем продюсерском центре, у нас на радиостанциях, мы деньги за свой патриотизм не берем. Дико, когда артисты выходят на Красной площади только при условии гонорара. Бог им судья, но я надеюсь, что через некоторый период времени это будет обнародовано, — сказал Киселев.

Также Киселев рассказал, что его компания не занимается сбором средств для помощи военнослужащим в зоне СВО. По его словам, все артисты «Русской медиагруппы» выступают на сцене и закупают гуманитарную помощь для бойцов на собственные средства. Продюсер пояснил, что компания принципиально не хочет связываться с общественными фондами.