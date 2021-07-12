Музыкальный критик отреагировал на новую версию смерти Элвиса Пресли

Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с NEWS.ru оценил новую версию смерти американского певца Элвиса Пресли, предложенную историком Салли Хедел в книге «Элвис: рождённый умереть молодым». Автор труда отметила, что шоумен, скорее всего, скончался на фоне врождённых генетических заболеваний, а не из-за злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами.

В данном случае лучше обращаться не к историкам, а к врачам. На мой взгляд, есть какие-то медицинские заключения после смерти, по крайне мере среди тех, кто не думает, что Элвис до сих пор жив и работает где-то на автозаправке. Всё это разговоры «если бы да кабы». Всё может быть, и генетические заболевания, и разные недуги, о которых никто не подозревал и, возможно, в те времена их совсем не лечили, — отметил журналист.

В труде Хедел говорится, что бабушка и дедушка звезды приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, а трое родственников артиста по линии матери ушли из жизни в раннем возрасте. Матери шоумена не стало в 46 лет.

Писательница подчеркнула, что Пресли страдал от девяти недугов, причём пять из них оказались врождёнными. По словам Хедел, новые данные способны изменить представление о «рок-н-ролльном парне, который умер в ванной из-за приёма слишком большого количества таблеток».

Автор предположила, что на самом деле исполнитель хотел скрыть многочисленные проблемы со здоровьем: бессонницу, иммунодефицит, заболевание толстой кишки и дефицит альфа-1-антитрипсина, приводящий к поражению лёгких и печени.

Пресли скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Причиной его кончины часто называют злоупотребление транквилизаторами и наркотическими веществами. Вокалист попал в Книгу рекордов Гиннесса как артист, выпустивший наибольшее число пластинок, ставших хитами, — 97.

В июле 2020-го Бенджамина Кио, внука «короля рок-н-ролла», нашли мёртвым в его квартире в американском городе Калабасас (штат Калифорния). Об этом сообщил Роджер Видиновски, менеджер его матери Лизы Марии Пресли. По данным осведомлённых источников в правоохранительных органах, Бенджамин выстрелил в себя.