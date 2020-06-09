Музыкальный фестиваль Lollapalooza отменили из-за коронавируса

Власти города Чикаго американского штата Иллинойс отменили известный музыкальный фестиваль Lollapalooza в 2020 году. Решение было принято в связи с распространением коронавируса.
О том, что мероприятие не состоится,
Организаторы Lollapalooza в свою очередь пообещали провести выступления артистов с 30 июля по 2 августа в онлайн-режиме. О том, кто выступит во время трансляции, пока не сообщается.
Мы будем работать над тем, чтобы Чикаго смог увидеть яркое зрелище летом 2021 года, когда будет отмечаться 30-летие фестиваля, — говорится в заявлении представителей Lollapalooza.
Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль Primavera Sound, который проходит ежегодно в июне в испанской Барселоне, объявил лайнап 2021 года. В этом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
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