Музыкальный фестиваль Lollapalooza отменили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/4f3ac9ea-aaf3-11ea-9492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Owsnitzki/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти города Чикаго американского штата Иллинойс отменили известный музыкальный фестиваль Lollapalooza в 2020 году. Решение было принято в связи с распространением коронавируса.

О том, что мероприятие не состоится, говорится в заявлении мэра города Лори Лайтфута. В документе также указано, что отмене подлежит и ряд других событий.

Организаторы Lollapalooza в свою очередь пообещали провести выступления артистов с 30 июля по 2 августа в онлайн-режиме. О том, кто выступит во время трансляции, пока не сообщается.

Мы будем работать над тем, чтобы Чикаго смог увидеть яркое зрелище летом 2021 года, когда будет отмечаться 30-летие фестиваля, — говорится в заявлении представителей Lollapalooza.

Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль Primavera Sound, который проходит ежегодно в июне в испанской Барселоне, объявил лайнап 2021 года. В этом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.