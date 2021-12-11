Моргенштерн и Zivert стали лучшими исполнителями года по данным «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» провела исследования музыкальных предпочтений пользователей в соответствии с запросами в поиске и количестве прослушиваний композиций. Так, артистом года стал рэпер Моргенштерн, сообщил РБК. Этот рэп-исполнитель выиграл и в номинации «Альбом года». Артисткой года названа поп-певица Zivert.

В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — «Моргенштерн года». Победил в ней Артур Пирожков, — говорится в сообщении соцсети.

Как отмечают авторы исследования, рэп-исполнитель выиграл и еще одну своебразную номинацию — его Million Dollar: Business признан лучшим альбомом года. На втором месте в данной категории оказался Yamakasi, принадлежащий хип-хоп дуэту из Владикавказа MiyaGi и Andy Panda. На третьем месте разместился MiyaGi без партнера — в список он попал с релизом Buster Keaton.



Артисткой года назвали поп-певицу Zivert, группа года по данным исследования — Artik&Asti, а лучшим иностранным артистом года стала победитель конкурса «Евровидение-2021», итальянская рок-группа Maneskin.

По даннымм социальной сети, чаще всего пользователи во «ВКонтакте» слушали трек «Птичка» от HammAli & Navai. На втором месте по запросам расположился Султан Лагучев с композицией «Горький вкус». Песня Хабиба «Ягоды-малинки» заняла седьмое место.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что российский рэпер Алишер Моргенштерн — это проект Запада, который поёт по методичке. По её мнению, артист пропагандирует наркотики на деньги иностранных организаций.

