Монеточка сравнила Путина с Микки Маусом

https://static.news.ru/photo/a75d9436-1411-11eb-876c-fa163e074e61_660.jpg Монеточка Фото: monetochkaliska/instagram.com

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) написала новую песню, которую посвятила президенту РФ Владимиру Путину. Она сравнила российского лидера с Микки Маусом.

При этом Монеточка в интервью на YouTube-канале «ВДудь» отметила, что не любит посвящать творчество политике и агитации.

Здесь меня интересует этот персонаж скорее как образ, как часть нашей жизни, часть нашей культуры. Это как Микки Маус и Мона Лиза. Это то, что находится практически с каждым русским человеком. Путин всегда рядом — в Новый год, на праздниках, на портрете в больнице у участкового врача. Это везде с нами, — подчеркнула певица.

Она уточнила, что послушать песню о Путине давала знакомым, которые и поддерживают президента, и выступают его противниками. Композиция понравилась обеим сторонам.

Я так рада, что мне удалось создать такую живую штуку, которая так по-разному раскрывается в разных руках, — добавила Монеточка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Монеточка в интервью на YouTube-канале «ВДудь» рассказала о покупке дома в Красной Поляне за 18 млн рублей. По словам певицы, Сочи для неё является местом силы и уединённости. Дом был выкуплен полгода назад. Туда она часто приезжала с синтезатором, чтобы что-то писать. Местами там плохо работает Интернет, и это ей тоже очень нравится, отметила Монеточка.