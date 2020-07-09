Медведев рассказал, что давно не ходил на концерт

https://static.news.ru/photo/96f18ac0-c1bf-11ea-869e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что давно не был на концерте. Последний раз ходил на выступление бывшего гитариста Deep Purple Ричи Блэкмора в Санкт-Петербурге, но это было давно.

Медведев напомнил, что «всегда слушал разную музыку — и классику, и рок-музыку», передаёт ТАСС.

Я, конечно, не следил за отменой концертов, не до этого было в последнее время, — заявил зампред Совбеза.

Как писал NEWS.ru, московский музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“» перенесли на неопределённый срок. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.