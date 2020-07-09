Медведев рассказал, что давно не ходил на концерт

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что давно не был на концерте. Последний раз ходил на выступление бывшего гитариста Deep Purple Ричи Блэкмора в Санкт-Петербурге, но это было давно.
Медведев напомнил, что «всегда слушал разную музыку — и классику, и рок-музыку»,
Я, конечно, не следил за отменой концертов, не до этого было в последнее время, — заявил зампред Совбеза.
Как писал NEWS.ru, московский музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“» перенесли на неопределённый срок. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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