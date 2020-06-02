Лоза ответил Киркорову, назвав его глупым

https://static.news.ru/photo/3460c5ee-a534-11ea-80ef-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Музыкант и композитор Юрий Лоза отреагировал на шутку Филиппа Киркорова, который назвал его «аппендицитом» в пародии на программу Елены Малышевой «Жить здорово!».

Ну что сказать... Киркоров не может написать песню или книгу, как это делаю я. Он не умеет ни на чём играть, не может что-то создать. Он просто придуривается, чтобы популяризировать себя. Иногда у Киркорова это выходит, иногда нет, — отметил Лоза в интервью «Вечерней Москве».

При этом музыкант заявил, что Киркоров в телеэфире «показал свою безграмотность», поскольку «аппендицит — это болезнь, а не орган», и певец мог бы знать об этом, «если бы читал книжки».

Но, к сожалению, ему некогда, он ведь занимается пиаром. Я бы ему просто посоветовал расширить свои знания. Появилось время? Открой хорошую книгу! Неправильно быть в таком возрасте глупым! — считает Лоза.

Он добавил, что, расширив кругозор, Киркоров перестанет попадать в нелепые ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киркоров в выпуске передачи #вмаскешоу канала СТС высмеял онлайн-концерт Леонида Агутина, назвал Юрия Лозу «никому не нужным аппендицитом» и пожелал Николаю Баскову исполнить роль ануса. После этого он изобразил увеличенную простату и спел о том, что его нужно помассировать.