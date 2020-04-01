Little Big запустили конкурс «Карантиновидение»

Лидер российской группы Little Big Илья Прусикин, известный как Ильич, запустил конкурс «Карантиновидение». Он предложил поклонникам придумать песню и снять минутный клип.
Прусикин
Запиши песню, сними минутный клип на телефон и возможно о тебе узнает страна, а возможно и весь мир! — говорится в подписи к публикации.
«Евровидение-2020» официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае, писал NEWS.ru. Little Big должны были представить на состязании Россию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен