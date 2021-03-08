Little Big опубликовала новый клип перед отбором на Евровидение

https://static.news.ru/photo/377447e2-8008-11eb-8488-96000091f725_660.jpg Фото: Little Big/youtube.com

Группа Little Big представила новый клип на песню Sex Machine. В клипе участники группы Илья Прусикин, Соня Таюрская и Антон Лиссов предстают в образе героев из фильма «Люди в чёрном» и стирают память танцору Пухляшу — Дмитрию Красилову.

По сюжету Пухляш переодевается в знаменитый спортивный костюм и «перемещается» в клип Uno. Ролик опубликован на официальной странице группы на YouTube. Клип вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Многие считают, что мотив Sex Machine запоминается с первого раза. Другие уверяют, что песня не дотягивает до уровня предыдущего хита Uno. Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что зрители увидят группу Little Big во время открытого отбора участника на Евровидение-2021 в эфире 8 марта. Однако он не уточнил, в каком качестве появятся музыканты в программе. Эрнст отметил, что список участников будет небольшой, и не стал опровергать или подтверждать шорт-лист конкурсантов, который появился в Сети.

В частности, в списке значились #2Маши, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх, основатель и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев, знаменитый своими эксцентричными выходками рэпер Моргенштерн, его коллега Niletto, известный по хиту «Любимка», а также Егор Крид, писал NEWS.ru.

Евровидение-2021 пройдёт в Нидерландах с 18 по 22 мая, если эпидемиологическая ситуация позволит. В каком формате можно будет увидеть конкурс, пока неясно. В ближайшее время организаторы обещали определиться с форматом.

Российская группа Little Big должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020», однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено. При этом клип группы на конкурсную песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения, набрав свыше 134 миллионов просмотров.