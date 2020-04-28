Лепс рассказал, что записывает песни Высоцкого на самоизоляции

Российский музыкант Григорий Лепс рассказал, что записывает песни Владимира Высоцкого, находясь в изоляции.
Лепс отметил, что может работать над композициями удалённо, потому что процесс не требует участия многих людей,
Для меня это и к лучшему — я могу спеть целую кучу произведений, те, которые уже были отложены несколько лет назад. Вот сейчас усиленно занимаемся выпуском песен Владимира Семёновича Высоцкого, вот пару альбомов мы уже выпустили, — заявил артист.
Первый альбом с произведениями советского поэта-песенника Григорий Лепс опубликовал в начале апреля. Пластинка получила название «Мой первый срок», писал NEWS.ru.
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