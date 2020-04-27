Лариса Долина назвала главное отличие россиян от американцев

https://static.news.ru/photo/f50fc3ac-882a-11ea-8cfc-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что российская публика более закомплексована по сравнению с американской. По её словам, за океаном живут люди, которые всегда ведут себя раскованно.

Они не смотрят на соседа, когда нужно показать свою реакцию на то, что происходит на сцене. Живо реагируют на любую сказанную фразу, музыкальный или вокальный пассаж, — отметила певица в интервью газете «Известия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лариса Долина призналась: она пела в ресторане и зарабатывала приличные деньги по тем временам. По её словам, она выступала в художественной самодеятельности. В какой-то момент коллектив перешёл в ресторан. Ей платили 5 рублей за один вечер. Все деньги она откладывала, чтобы потом купить хорошие вещи.