Концерты «Сплин» отменили сразу в нескольких городах России

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Концерты группы «Сплин» отменили во Владимире, Нижнем Новгороде, Ярославле и Череповце. Причины не указываются, но пройдут выступления музыкантов в этих городах теперь не раньше апреля, пишет РБК.

Во Владимире концерт «Сплин» был отменен после того, как местный депутат-единоросс Александр Цыганский заявил, что негоже в это время давать площадку для всякой антироссийской мрази, что одобряет поливание грязью нашей страны«.

Поводом стало выступление лидера группы Александра Васильева на рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже, где музыкант выступил в поддержку уехавших из России артистов и выразил надежду, что они «по разным причинам» могут вернуться в страну, а также посвятил им песню «Выхода нет».

Вскоре после этого выступление «Сплин» отменили на фестивале «Музыка с сильным характером» в Москве, где группа была одним из хедлайнеров. Сам Васильев, комментируя происходящее, заявил «И так все понятно».

Ранее сообщалось, что в Уфе отменили концерт рок-группы «Сплин», который должен был пройти 13 сентября в уфимском комплексе «Тинькофф холл». Следующее выступление группы — в Перми, 14 сентября также не состоялось.