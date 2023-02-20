Концерты группы «Мумий Тролль» отменили по всей России

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Российская рок-группа «Мумий Тролль»

Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах будущего тура, передает Telegram-канал «7×7 — Горизонтальная Россия». Отмечается, что выступления коллектива должны были пройти в марте в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле.

В группах концертов в соцсетях появились сообщения об отмене по «не зависящим от организатора и артистов» причинам.

В начале марта 2022 года музыканты заявили, что перестанут давать концерты до конца военных действий на Украине, но затем анонсировали тур по России.

В конце января группа «ДДТ» объявила о переносе своих февральских выступлений в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге на неопределенный срок. Представители музыкального коллектива подчеркнули, что отмена концертов произошла «по не зависящим от группы и организаторов причинам». Поклонникам музыкантов разрешили вернуть деньги за билеты или же дождаться новых концертов.

Ранее в Сочи объявили об отмене концерта певицы и блогера Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). О том, что мероприятие не состоится «по объективным причинам», сообщили в SKY Club & Concert Hall. Ранее в отношении Инстамсамки была проведена доследственная проверка, которая началась после обращения депутата Госдумы Яны Лантратовой к главе СКР Александру Бастрыкину. Парламентарий считает, что поведение Дарьи Зотеевой в ходе одного из концертов в 2021 году можно расценить как развратные действия в присутствии несовершеннолетних (ст. 135 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет).