Киселёв предупредил о масочном режиме на Koktebel Jazz Party

https://static.news.ru/photo/edaa0204-e3a0-11ea-b842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Телеведущий и генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму будет введён масочный режим. Также в целях профилактики коронавирусной инфекции будет соблюдена дистанция при рассадке гостей.

По словам Киселёва, организаторы рассчитывают, что люди тоже возьмут на себя ответственность за своё здоровье и за здоровье окружающих, передаёт РИА Новости. Он отметил, что на территории фестиваля за безопасностью следят Росгвардия и сотрудники Министерства внутренних дел.

Мы сократили количество посадочных мест. Раньше наш символический зал был на тысячу кресел, а сейчас вы здесь видите только 600. Мы рекомендуем незнакомым, не родным людям садиться через стул, а если это семья, то тогда они могут сесть вместе, — сказал журналист.

Дмитрий Киселёв основал Koktebel Jazz Party в 2003 году. Организацией мероприятия занимается медиагруппа «Красный квадрат» совместно с агентством «Россия сегодня».

Как писал NEWS.ru, московский музыкальный фестиваль «Боль» перенесли на неопределённый срок из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией COVID-19. Событие было запланировано на 3, 4 и 5 июля в Доме культуры ЗИЛ. На фестивале должны были выступить российские независимые группы, среди которых — «Спасибо», «Аукцыон» и «Триагрутрика». Также были назначены концерты зарубежных групп Beak>, Deafheaven и Viagra Boys.