Киркоров похвастался новой виллой в Греции за 870 млн рублей

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Брат основателя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина Тимофей рассказал о состоянии впавшего в кому музыканта. Сейчас артист находится на интенсивной терапии, написал Тимофей в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

У музыканта оказалось серьёзное поражение лёгких. Мама звонила в реанимацию. Сказали, что очень сильное поражение лёгких. Он на интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной,...