Киркоров похвастался новой виллой в Греции за 870 млн рублей
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:27, 30 августа 2021
Филипп КиркоровФото: fkirkorov/instagram.com
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Российский певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ похвастался новой виллой на греческом острове Крит, которую он недавно приобрёл за €10 млн, что в российской валюте составляет примерно 870 млн рублей.
Я решил, что пора. 15 лет туда езжу, неудобно быть на иждивении у друга, — объяснил покупку музыкант.
Сделку о покупке виллы в поселении на северной части Крита подтвердил местный мэр. В доме расположены четыре спальни, большие ванные комнаты, а «сексуальный», по словам Киркорова, интерьер выполнен в белом цвете. Мебель артист заказал у итальянских мастеров, потому что, по его мнению, только они могут «почувствовать» его стиль. Король российской эстрады подчеркнул, что в месте, где находится его новая вилла, любят останавливаться такие знаменитости, как Леди Гага, Тина Тёрнер, Шарлиз Терон, Элтон Джон, Дженнифер Лопес и Рианна.
Ранее стало известно о покупке Киркоровым пентхауса, рыночная стоимость которого составляет 1 млрд рублей.