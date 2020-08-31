Кэти Перри показала фигуру после родов

https://static.news.ru/photo/02a9bcea-eb9d-11ea-8a20-fa163e074e61_660.jpg Кэти Перри Фото: Katy Perry/Capitol Records/Global Look Press

Американская певица показала свою фигуру через несколько дней после того, как родила дочь. 27 августа стало известно о том, что она родила первенца от британского актёра Орландо Блума.

Перри решила подать свой внешний вид в духе лука от Instagram-инфлюенсеров. Каждую деталь она подписала так, будто они принадлежат одному из модных брендов.

Автор причёски и мейкапа: @истощение, — написала артистка.

Девочку назвали Дейзи Дав Блум, о чём ранее сообщил отец в Instagram. Это первый ребёнок певицы и второй у актёра. В 2011 году у артиста вместе с супермоделью Мирандой Керр родился сын, писал NEWS.ru.