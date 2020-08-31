Кэти Перри показала фигуру после родов

Американская певица показала свою фигуру через несколько дней после того, как родила дочь. 27 августа стало известно о том, что она родила первенца от британского актёра Орландо Блума.
Перри решила подать свой внешний вид в духе лука от Instagram-инфлюенсеров. Каждую деталь она подписала так, будто они принадлежат одному из модных брендов.
Автор причёски и мейкапа: @истощение, — написала артистка.
Девочку назвали Дейзи Дав Блум, о чём ранее сообщил отец в Instagram. Это первый ребёнок певицы и второй у актёра. В 2011 году у артиста вместе с супермоделью Мирандой Керр родился сын, писал NEWS.ru.
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