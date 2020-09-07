Канье Уэст потратил почти $7 млн на предвыборную кампанию

https://static.news.ru/photo/ea027efc-f11e-11ea-8c59-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст потратил $6,8 млн на свою предвыборную кампанию. Такую сумму он потратил в период с 15 июля по 31 августа.

Согласно отчёту Федеральной избирательной комиссии США, Уэст получил в качестве взносов на кампанию всего $11 тысяч.

Часть своих денег он потратил на консультантов и агентов, которые помогали ему регистрироваться в штатах в качестве кандидата, отмечает Rolling Stone. Несмотря на помощь, ему всё не удалось оформиться в Западной Вирджинии и Висконсине из-за пропущенных сроков. Суммарно экспертам он выплатил $1,3 млн.

Кроме того, он тратился на транспорт, например, на частный самолёт, который обошёлся ему в $95 тысяч. А также $25 тысяч он выплатил некоему «духовному наставнику».

В отчёте комиссии говорится, что в итоге на его «Партии дня рождения» (BDY, Birthday Party) висит долг в $8 млн и $900 наличными.

В начале июля Канье Уэст объявил в соцсетях о своём намерении участвовать в президентской гонке. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

15 июля он зарегистрировался как кандидат в президенты США и через несколько дней провёл первую встречу с избирателями.

Ранее опросы показали, что рэпер не заручился поддержкой избирателей среди чернокожего населения страны. Только 2% опрошенных заявили, что готовы отдать за него голос.