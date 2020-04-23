Из-за коронавируса распалась k-pop-группа

https://static.news.ru/photo/6c8ab096-8627-11ea-9922-fa163e074e61_660.jpg Фото: girlsalert/instagram.com

Южнокорейская группа Girl's Alert распалась из-за пандемии коронавируса. Коллектив существовал с 2017 года.

Об окончании существования квинтета сообщила компания Roots Entertainment, которая её создала, передаёт Soompi.

Из-за последствий COVID-19 и других различных обстоятельств ситуация в нашей компании ухудшилась, и потому мы больше не можем поддерживать Girls' Alert, — говорится в сообщении.

Продюсеры заявили, что певицы теперь имеют право начать сольные карьеры, но не смогут выступать как Girl's Alert.

Как писал NEWS.ru, k-pop-группа BTS запустила шоу, в котором поможет своим поклонникам выучить корейский язык. Проект будет доступен в собственной соцсети коллектива Weverse.