Исполнителя «Смуглянки» не пустили на «Евровидение»

https://static.news.ru/photo/8dc033bc-e167-11ea-b24d-fa163e074e61_660.jpg Максим Ткачук Фото: youtube.com

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) отказала 12-летнему певцу Максиму Ткачуку в участии в детской версии Международного песенного конкурса «Евровидение». Юного артиста раскритиковали соотечественники после исполнения песни из советского фильма «В бой идут одни старики».

Жители Украины в социальных сетях начали травить Ткачука после того, как тот на конкурсе в Великобритании исполнил песню «Смуглянка». Мальчика стали называть «пропагандистом русского мира», а его родителей обзывать «сволочами». Также в адрес юноши радикально настроенные украинцы начали отправлять сообщения с угрозами.

Поводом для решения НОТУ стала причастность Россотрудничества к организации лондонского конкурса, передаёт ТАСС. Глава вещательной компании Зураб Аласания заявил, что певец не может принимать участия в мероприятиях, «организованных государственными органами и учреждениями страны-агрессора».

Правила нарушены. Участие в «Евровидении» отменено, заявил Аласания.

В марте украинский телеканал «Наш» запустил акцию в поддержку, Максима Ткачука, который выиграл британский песенный конкурс с русскоязычной песней «Смуглянка». Медиакомпания предложила украинцам записывать музыкальные видео с композицией, писал NEWS.ru.