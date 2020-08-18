Исполнителя «Смуглянки» не пустили на «Евровидение»

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) отказала 12-летнему певцу Максиму Ткачуку в участии в детской версии Международного песенного конкурса «Евровидение». Юного артиста раскритиковали соотечественники после исполнения песни из советского фильма «В бой идут одни старики».
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Поводом для решения НОТУ стала причастность Россотрудничества к организации лондонского конкурса,
Правила нарушены. Участие в «Евровидении» отменено, заявил Аласания.
В марте украинский телеканал «Наш» запустил акцию в поддержку, Максима Ткачука, который выиграл британский песенный конкурс с русскоязычной песней «Смуглянка». Медиакомпания предложила украинцам записывать музыкальные видео с композицией, писал NEWS.ru.
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