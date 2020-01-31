https://static.news.ru/photo/66721c8a-4414-11ea-a5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Математики из Южной Кореи обучили искусственный интеллект определять влиятельность классических композиторов начала XVIII — конца XIX века.

Главными новаторами эпохи оказались Иоганнес Брамс, Иоганн Себастьян Бах и Сергей Рахманинов, сообщается в журнале EPJ Data Science.

Алгоритм оценил, насколько похожими были мелодии и гармонии в композициях, которые авторы написали в разные периоды, а также отследил то, как музыканты влияли друг на друга.

Суммарно учёные провели при помощи ИИ анализ 900 произведений известных европейских классиков.

Результаты показали, что высокий уровень изобретательности композитора не говорил о его успехе. Например, Бах, несмотря на то, что был одним из главных новаторов, уступил по уровню влияния Георгу Фридриху Генделю, который показался ИИ более однообразным.

Как писал NEWS.ru. итальянские врачи выдвинули гипотезу, согласно которой немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, потерявший слух в 1811 году, оглох из-за отравления свинцом.