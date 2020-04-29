Игорь Бутман и Лариса Долина отметят День джаза онлайн-концертом

Российские музыканты проведут 30 апреля онлайн-марафон, приуроченный к празднованию Международного дня джаза. Мероприятие получило название #JazzDayAyHome.
В концерте примет участие множество артистов, среди который Игорь Бутман, Лариса Долина и Евгений Побожий,
Международный день джаза был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года на 36-й сессии Генеральной конференции. Главные мероприятия проводятся в столице International Jazz Day, которую выбирают представители специальной коллегии.
Как писал NEWS.ru, немецкий пианист российского происхождения Игорь Левит примет участие в Нобелевском концерте в Стокгольме. Событие состоится 8 декабря.
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