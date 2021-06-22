Группа Jonas Brothers посвятила песню Олимпийским играм в Токио

Американская поп-рок группа Jonas Brothers представила на своём YouTube-канале трек Remember this, посвящённый летним Олимпийским играм в Токио. Песня прозвучит во время трансляции церемонии открытия соревнований в США, передаёт Music News.

По данным журналистов, коллектив официально презентует песню на ТВ 21 июля в эфире шоу Olympic dreams featuring Jonas Brothers на канале NBC — за двое суток до начала Игр.

Впервые часть Remember this прозвучала в мае, во время Billboard Music Awards. Сейчас состоялся цифровой релиз. Музыка группа наложила на позитивный лирик-ролик. Видео собрано из концертных фото, где фанаты держат плакаты со строками из песни. В Music News отметили, что в трек добавят новые строчки, посвящённые спортивной феерии и сборной США.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что американские власти в настоящий момент не считают необходимым обсуждать вопрос о целесообразности бойкота пекинских Олимпийских игр. XXIV зимняя Олимпиада запланирована в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.