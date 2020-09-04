Группа «Би-2» отложила концерт в Минске из-за его «неуместности»

https://static.news.ru/photo/b40ce44e-eec2-11ea-9d89-fa163e074e61_660.jpg Группа «Би-2» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская группа «Би-2» заявила о переносе своего концерта в Минске на неопределённый срок. Шоу должно было состояться 12 марта.

Новая дата выступления будет назначена позже, говорится в сообщении организаторов. Музыканты заявили, что в связи с обстановкой в стране проводить представление «будет неуместным».

Ситуация в Белоруссии действительно не позволяет гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших друзей, которые соберутся вместе на минском концерте «Би-2». Поэтому другого выхода у нас попросту нет, — указано в публикации.

Как отмечает РБК, концерт «Би-2» переносится уже второй раз . Изначально он был запланирован на 6 июня, однако его отложили из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.

Ранее участники «Би-2» отреагировали на протесты в Белоруссии. По словам лидеров коллектива, родившихся в республике, на происходящее невозможно смотреть без боли, писал NEWS.ru.