Группа «Би-2» отложила концерт в Минске из-за его «неуместности»

Российская группа «Би-2» заявила о переносе своего концерта в Минске на неопределённый срок. Шоу должно было состояться 12 марта.
Новая дата выступления будет назначена позже,
Ситуация в Белоруссии действительно не позволяет гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших друзей, которые соберутся вместе на минском концерте «Би-2». Поэтому другого выхода у нас попросту нет, — указано в публикации.
Как отмечает РБК, концерт «Би-2»
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.
По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
Ранее участники «Би-2» отреагировали на протесты в Белоруссии. По словам лидеров коллектива, родившихся в республике, на происходящее невозможно смотреть без боли, писал NEWS.ru.
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