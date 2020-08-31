Гран-при «Формулы-1» объявил три концерта развлекательной программы в Сочи

https://static.news.ru/photo/8a2c6bda-eb6c-11ea-b2f0-fa163e074e61_660.jpg Земфира Фото: zemfiralive/instagram.com

Организаторы развлекательной программы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» объявили три концерта. К ранее объявленному хедлайнеру мероприятия, Земфире, присоединятся группы Therr Maitz и Tesla Boy.

Организаторы этапа АНО «Росгонки» напомнили, что соревнование пройдёт на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября. Therr Maitz выступят 25 сентября, Земфира отыграет 26 сентября, Tesla Boy выйдут на сцену в последний день мероприятия.

Гостей ждут три концерта, Фестиваль драйва и моторов, развлечения в F1 Fanzone и множество других активностей, — говорится в сообщении.

Земфира ранее не выступала на Гран-при «Формулы-1». В 2019 году в Сочи посетители этапа «королевских гонок» смогли послушать группы «Мумий Троль», «Ленинград», и «Би-2», также выступали Ленни Кравиц, Натали Имбрулья и Баста, писал NEWS.ru.