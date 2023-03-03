Feduk хочет отсудить у Элджея 5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Фёдор Инсаров (Feduk)

Российский рэпер Feduk (Федор Инсаров) подал досудебную претензию к исполнителю Элджею (Алексей Узенюк) за нарушение авторских прав. Фото документа Feduk опубликовал в своем Instagram (деятельность соцсети в России запрещена). Он требует взыскать с Элджея пять миллионов рублей.

Причиной спора стал трек Punks Not Dead, который был написал в соавторстве. Позже Feduk передумал публиковать песню на стриминговых платформах и не дал своего согласия на это. Элджей все-таки включил трек в свой альбом и получил претензию.

В конце прошлого года столкнулся с судебными разбирательствами рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов). На него подала в суд строительная компания «Ами-проект». В 2019 году фирма заключила с артистом договор о строительных работах на объектах, принадлежащих певцу. Тогда Тимати оплатил только часть работ, но оставшуюся сумму позже не отдал. «Ами-проект» намеревается взыскать с рэпера задолженность в размере 2,4 млн рублей и неустойку в 4,4 млн рублей.