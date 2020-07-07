Esquire посвятил новый выпуск Виктору Цою и группе «Кино»

https://static.news.ru/photo/7712db98-c127-11ea-a682-fa163e074e61_660.jpg Виктор Цой Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Российская версия журнала Esquire посвятила новый выпуск музыканту Виктору Цою и группе «Кино». Он появится в продаже с 14 июля.

О выходе спецвыпуска объявил главный редактор издания Сергей Минаев в Instagram. Номер будет приурочен к 30-летию со дня гибели Цоя.

После нашего майского номера, посвящённого «Брату-2» трудно было сделать что-то столь же монументальное, но, вы знаете, мы постарались, — заявил Минаев.

Специальный коррекционный выпуск создан при участии людей, которые работали или дружили с Цоем, а приглашенным редактором выступил журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий. В журнале появятся редкие снимки, которые ранее никогда не публиковались, а также истории, которые мало кто слышал.

Ранее российская версия журнала Esquire выпустила проект, посвящённый российской стендап-сцене. В него вошла серия лонгридов и интервью, а также выступлений известных комиков, писал NEWS.ru.