«Если убрать из трека Макса Коржа Украину, то ЛНР и ДНР — тоже свой дом» Как белорусский рэпер Макс Корж стал популярен на постсоветском пространстве и почему трек «Свой дом» о спецоперации на Украине перессорил его фанатов

Фото: Макс Корж/Социальные сети

Макс Корж

Белорусский рэпер Макс Корж выпустил песню против спецоперации на Украине, после чего получил волну хейта и отменил ближайшие концерты в России и Белоруссии. Чем известен музыкант, как он стал популярен на постсоветском пространстве и почему трек «Свой дом» перессорил его фанатов — в материале NEWS.ru.

Кто такой Макс Корж

Родившийся в Белоруссии 33-летний рэпер — пример удачливого музыканта, раскрутившегося благодаря покровительству российского хип-хоп-лейбла Respect Production. Под его крылом работает, например, группа «Каста». Судьбоносный контракт, принёсший артисту популярность, клипы, премии и армию фанатов, Макс Корж подписал в 2012 году, имея за плечами музыкальную школу и неоконченное высшее образование.

У меня нет диплома, не закончил, не успел. Меня исключили за прогулы. Я учился на факультете международных отношений БГУ — это самый крутой факультет у нас в стране. Сначала мы собирались с парнями, зачитывали свои куплеты, потом я занялся битмейкерством и стал на свои же минуса делать текста. Вот и всё, — рассказывал историю своего успеха Макс Корж.

До отчисления из вуза и службы в армии Корж успел записать и выложить в интернет трек «Небо поможет нам», который «порвал» постсоветское пространство. После дембеля и подписания контракта с Respect Production рэпер написал ряд песен — «Жить в кайф», «Оптимист», «Горы по колено», в которых были свойственные музыканту простота и искренность. Они сделали его героем студенческих вечеринок и кумиром пользователей соцсетей. Макс Корж легко собирал стадионы и активно гастролировал в СНГ и европейских странах.

Что Макс Корж сказал о протестах в Белоруссии и спецоперации на Украине

Впервые Корж споткнулся о политику в 2016 году, когда узнал, что из-за посещения Крыма ему, как и многим другим артистам, запретили приезжать на Украину на протяжении пяти лет. Впрочем, музыкант каким-то образом сумел убедить СБУ, что выступая в Севастополе и Симферополе, «не имел цели нанесения вреда какой-либо стране». Рэпер утверждал, что он «вне политики и выступает везде».

Ходят на наши концерты такие же аполитичные ребята, и единственная цель, которую мы преследуем, — это максимальный отрыв, — объяснял Макс Корж в соцсетях.

В 2017-м СБУ сняла ограничение, и в том же году музыкант дал большой концерт в киевском Дворце спорта.

Следующая волна хейта обрушилась на исполнителя после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года. Участвовавшие в митингах фанаты упрекали Коржа, в котором уже видели голос поколения, за пассивную, по их мнению, позицию и призывали его выйти на улицу. Что он и сделал — но только для того, чтобы попытаться успокоить ситуацию.

Я пришёл [на митинг], потому что люди мне писали в комментариях, что я предатель. Я хотел всё это остановить (волнения в стране. — NEWS.ru), чтобы направить в мирное русло. Если это делать мирно, в споре рождается истина. Если пытаться идти войной, это бессмысленно. Меня хейтят те, кто не понимает ситуацию в Белоруссии. Они сидят дома, и для них события на улицах — как бой ММА: чем больше драки, тем круче, — говорил Макс Корж.

Августовским событиям музыкант посвятил трек «Тепло», набравший на YouTube больше 10 миллионов просмотров. По словам артиста, в этой песне он «прямым тестом рассказал историю Белоруссии, попросил людей отдать друг другу тепло, пока худа не произошло».

Тогда на вопрос о том, не хочет ли он уехать из Белоруссии, рэпер отвечал отрицательно. Он допускал, что «откроет штаб-квартиру в Москве», но покидать страну не собирался.

Я здесь (в Белоруссии. — NEWS.ru) родился, я здесь живу, я здесь буду жить всегда. Куда мне идти? Мне некуда ехать. Это моя земля, моя сила, без неё я пропаду, — делился музыкант.

Сейчас, после премьеры трека «Свой дом», набравшего за два дня 1,5 млн просмотров, московская штаб-квартира и дальнейшее пребывание Макса Коржа в Белоруссии оказались под вопросом. Его фан-база раскололась из-за фразы «Прав тот, кто защищает свой дом», и выступивший против спецоперации артист был вынужден отменить ближайшие концерты в России и Белоруссии.

Если убрать из трека Макса Коржа Украину, то ЛНР и ДНР — тоже свой дом, — доказывают поклонники музыканта в соцсетях.

Но он уже, кажется, всё сказал. И на этот раз более прямо, чем во время событий в Белоруссии.