Экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» на самоизоляции заговорил с деревом

https://static.news.ru/photo/923a4988-9698-11ea-aac6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бобунец Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский музыкант Сергей Бобунец, известный как бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации», во время самоизоляции заговорил с дубом и переделал гардеробную в студию. Он сам рассказал об этом во время разговора с журналистами.

По словам музыканта, на самоизоляции он находится «в состоянии покоя». Бобунец сообщил, что всё это время он проводит в своём доме на Урале, перекапывает участок, сажает цветы. Там же у него на протяжении пяти лет растёт дуб. Бобунец так ждал, когда же дерево зацветёт, что начал ежедневно с ним разговаривать.

Кроме того, рок-исполнитель занимается чтением книг и написанием новых песен. Для этих целей он даже переделал гардеробную в музыкальную студию.

Там много вещей, которые хорошо заглушают звук. Иногда я весь день провожу в своей гардеробной, записывая там свои новые песни. Конечно, на самоизоляции я очень скучаю по концертам и по морю, — приводит слова рокера НСН.

Как ранее писал NEWS.ru, актриса Юлия Высоцкая в эфире YouTube-шоу «Мне это нравится!» рассказала, что набрала вес за время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.