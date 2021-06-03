Дробыш рассказал, как Пугачёва скупила его песни за «сумасшедшие деньги»

https://static.news.ru/photo/996e2312-c4ed-11eb-ab37-96000091f725_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктор Дробыш вспомнил, как Алла Пугачёва в своё время купила все его песни. Композиции спела дочь Примадонны Кристина Орбакайте и они стали хитами, рассказал композитор в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Она со мной встретилась. Послушала мои песни. Выбрала. Более того, все купила. Для меня это были сумасшедшие деньги. И все мои песни спела её дочь Кристина Орбакайте. Они стали хитами. «Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии, — рассказал музыкант.

Дробыш рассказал, как одно время покинул Россию и поехал покорять мир. Сначала он побывал в Германии, где вместе с группой записал альбом, но композитора ждал полный провал.

Поставили не на ту лошадь. Остались ни с чем. Это был 1995 год. Полный провал. Я стал преподавать, аккомпанировать известным певицам, флейтисткам. Бросился в работу. В промежутках подрабатывал садовником. Мы даже стены красили какие-то, — рассказал композитор о своей жизни за рубежом.

По словам Дробыша, в Финляндии у него жила семья, так как первая жена была родом именно из этой страны. Поэтому из Германии после полного фиаско композитор отправился жить туда.

На сегодня Виктор Дробыш является одним из самых успешных и востребованных композиторов. Он сотрудничает с такими звёздами, как Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха и другие.

Как сообщалось ранее, российский продюсер Виктор Дробыш в разговоре с NEWS.ru объяснил популярность музыкального жанра K-pop, возникшего в Южной Корее. По его словам, «люди подсоскучились» от хип-хопа, кроме того, продолжил композитор, K-pop является хорошим направлением сам по себе.