Драпеко потребовала убрать флаг РФ при выступлении Manizha на Евровидении

https://static.news.ru/photo/9bd68e74-8c39-11eb-94ea-96000091f725_660.jpg Елена Драпеко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Елена Драпеко раскритиковала певицу Manizha, которой предстоит петь от России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». По её словам, недопустимым является выступление артистки под российским флагом.

Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти, неизвестно что поющие, будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии, — заявила Драпеко в интервью Sobesednik.ru.

Драпеко добавила, что Manizha «не тронула не только её, но и всех остальных».

Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России, — считает депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Manizha была шокирована травлей, которой она подверглась после победы в отборе на песенный конкурс «Евровидение-2021». Об этом девушка рассказала в интервью Ксении Собчак. Она призналась, что её ранят негативные комментарии в свой адрес. При этом с хейтом певица сталкивалась и ранее, однако такого объёма негатива она не получала никогда.