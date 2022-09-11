Человек сцены и мира: почему Иосиф Кобзон больше, чем певец 11 сентября Иосифу Давыдовичу исполнилось бы 85 лет

Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Иосиф Кобзон

Имя Иосифа Кобзона известно далеко за пределами российской эстрады. При жизни Иосиф Давыдович девять раз выступал с концертами во время боевых действий в Афганистане, первым пошел на переговоры с террористами в «Норд-Ост», сформировал творческую бригаду, с которой ездил в горячие точки планеты. При этом он записал около трех тысяч песен и стал самым титулованным артистом России. Иосиф Кобзон ушел из жизни пять лет назад. В день его 85-летия NEWS.ru вспоминает историю жизни народного артиста.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Народный артист РСФСР, советский эстрадный певец (баритон) Иосиф Кобзон дает концерт в Кабуле, 1980 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Народный артист РСФСР, советский эстрадный певец (баритон) Иосиф Кобзон дает концерт в Кабуле, 1980 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Советский певец Иосиф Кобзон Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Советский певец Иосиф Кобзон Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Советский певец Иосиф Кобзон Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Советский певец Иосиф Кобзон Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Иосиф Кобзон, 2006 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Иосиф Кобзон, 2006 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Иосиф Кобзон, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Иосиф Кобзон, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Иосиф Кобзон, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Иосиф Кобзон, 2012 год Фото: АГН «Москва» Эстафета Олимпийского огня на Кремлевской набережной, 2013 год Фото: АГН «Москва» Эстафета Олимпийского огня на Кремлевской набережной, 2013 год Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look Певец Иосиф Кобзон, его жена Нелли и их внучки, 2015 год Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look Певец Иосиф Кобзон, его жена Нелли и их внучки, 2015 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Кобзон, 2017 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Кобзон, 2017 год Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Открытие памятника Иосифу Кобзону в Оружейном пер. в центре Москвы 9 сентября 2022 года Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Открытие памятника Иосифу Кобзону в Оружейном пер. в центре Москвы 9 сентября 2022 года

Голодное детство и воспитание улицей

Иосиф Кобзон родился в небольшом городке Часов Яр Сталинской области на Украине. Сейчас это Донецкая область. Мама будущего певца Ида Исаевна Шойхет была родом из Подольской губернии и росла в многодетной семье. Довольно рано девочке пришлось начать самостоятельно зарабатывать на жизнь. Она работала на табачной плантации, на деревообрабатывающей фабрике. А когда ей было 22, Ида встретила политработника Давида Кобзона и вышла за него замуж. Через четыре года женщина получила должность народного судьи в городе Часов Яр, родила сына Иосифа.

В три с половиной года маленький Иосиф узнал, что такое война. Отец ушел на фронт, а Ида, трое ее детей, мама и брат-инвалид уехали в эвакуацию в небольшой городок Янгиюль в Узбекистане.

Я с большой теплотой вспоминаю этот гостеприимный край. Мы жили в узбекской семье, в глиняном домике с земляными полами. Хозяева делились с нами всем. Конечно, жили впроголодь. Хлеб берегли пуще золота. Я по сей день ловлю себя на мысли, что не могу выбросить даже корочки. С тех пор я больше всех продуктов люблю хлеб, — вспоминал Иосиф Кобзон в автобиографии «Я сам себе судья».

В 1943-м Давид Кобзон получил тяжелую контузию и на долгое время оказался в госпитале. Но домой он уже не вернулся. У Давида появилась другая женщина, которая позже стала его женой. Забота о троих детях, маме, брате-инвалиде в послевоенные годы легла на Иду. После эвакуации вся семья поселилась в Краматорске. Там Иосиф пошел в школу, там же начал петь.

Меня воспитала улица. К счастью, не злая. Я умел себя защищать, всегда был лидером, лучшим учеником в школе и никогда не обижал тех, кто слабее. Сколько себя помню, я всегда пел: во дворе, в художественной самодеятельности в школе, — писал Иосиф Кобзон в книге.

Он окончил восемь классов и стал студентом Днепропетровского горного техникума. Там же увлекся боксом, но после первых тяжёлых травм бросил секцию и посвятил себя творчеству. Именно на сцене техникума Иосиф Кобзон впервые продемонстрировал слушателям проникновенный и мощный вокал.

Первый успех и отстранение от сцены

После первого успеха ему прочили скорое поступление в консерваторию. Но 22-летнего Иосифа забрали в армию. Он попал на службу в Закавказский военный округ, где его распределили в ансамбль песни и пляски. После демобилизации талантливый парень приехал в днепропетровский Дворец пионеров. Там попал под крыло руководителя хора Леонида Терещенко. Тот не только подготовил его к экзаменам в консерваторию, но и устроил на первую работу — лаборантом химико-технологического института.

Мало кто знает, что композитор Александра Пахмутова и поэты Сергей Гребенников и Николай Добронравов в 1962 году написали песню «Куба — любовь моя!» специально к приезду лидера Фиделя Кастро в Братск. Они предложили песню молодому Иосифу Кобзону. После успеха в Братске певец участвовал с этой песней в «Голубом огоньке». Выступал он не в классическом костюме, а в кубинской военной форме, с наклеенной бородой и автоматом наперевес. Успех был ошеломляющим.

Но по-настоящему серьезный прорыв в карьере произошел в 1964 году, когда Иосиф Кобзон выиграл Всероссийский конкурс артистов эстрады и фестиваль в Сопоте (Польша). Тогда же певец получил звание Заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР.

Но эта награда стоила ему года концертного простоя. Всё из-за того, что сразу после конкурса в газете «Советская Россия» вышел фельетон Ю. Дойникова «Лавры чохом». Автор критиковал Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР за столь быстрое присвоение молодому артисту высокого звания. Ведь исполнитель был в республике лишь несколько дней. Иосифа Кобзона отстранили от теле- и радиоэфиров, запретили давать концерты в Москве. Но спустя год опалы певца вернули зрителям.

С того момента без Иосифа Кобзона не обходился ни один концерт в Союзе. Он стал делегатом международного конкурса «Дружба». А в 1986 году получил звание Народного артиста СССР.

Иосиф Давыдович умел доносить глубокий смысл произведения своим удивительным голосом, рассказывать истории, плакать, смеяться вместе со слушателями. Но его величие, а именно таким человеком был Кобзон, не заканчивалось на исполнительском искусстве. Он не мог жить без помощи людям. Делал это всегда, на разных уровнях. Бесстрашно, отважно и искренне, — рассказал NEWS.ru Лев Лещенко.

Иосиф Кобзон не мог остаться в стороне, когда людей сотрясало горе. Он считал своим долгом делать все возможное для помощи. Даже если самому приходилось рисковать жизнью.

Даманский, Афганистан, Чернобыль, Чечня...

Впервые Иосиф Кобзон выступил перед солдатами в 1969 году на острове Даманский. Певец был ненамного старше тех пограничников, перед которыми пел на плацу Нижне-Михайловской погранзаставы. Это было в марте, буквально через несколько дней после конфликта на острове.

Я стоял перед ребятами, смотрел в их измученные лица, а рядом на плацу лежали гробы со свежими телами советских солдат, — вспоминал Иосиф Кобзон в книге.

Ездил певец и в Афганистан. Причем не один раз, а девять. Он попадал под обстрелы, получил пять афганских медалей и орден Дружбы народов. Буквально спустя полтора месяца после трагедии на Чернобыльской АЭС в июне 1986 года Иосиф Кобзон выступал с концертом для ликвидаторов последствий аварии. Сцена находилась в километре от эпицентра взрыва. Так что всем было прекрасно видно реактор. Иосиф Кобзон снял респиратор и пел. И люди, которые находились рядом, из солидарности сделали то же самое. Певец пел четыре часа подряд и сошел с импровизированной сцены с сильным першение в горле. Спустя 20 лет у артиста обнаружили рак. Врачи не исключали, что причиной онкологии мог стать тот самый концерт в Чернобыле.

По словам последней жены Иосифа Кобзона Нелли, Иосиф Давыдович просто не осознавал опасности, и не понимал, чем может обернуться это выступление. Уже через два года певец прилетел с концертом в Армению, где накануне прошло страшное землетрясение. Он выступал в среди разрушенных домов и завалов, его песни помогали людям продолжать жить.

В 90-е он несколько раз приезжал в Чечню, выступал в Грозном. В начале 2000-х выступал в Каспийске после теракта на День Победы. Выезжал в Сирию на авиабазу Хмеймим с концертом ко Дню защитника Отечества.

Он был защитником всех и вся. Мы обращались к Иосифу Давыдовичу по любому поводу и без: нужно ли было получить квартиру или получить место для умершего близкого человека на кладбище. Иосиф Давыдович помогал. Он был отец не только для собственных детей, грандиозный муж для своей жены Нелли. Он был близким всем нам, — объяснила певица Лолита Милявская.

«Норд-Ост»

Одним из самых запоминающихся поступков Иосифа Кобзона стали переговоры с террористами из банды Мовсара Бараева, захватившими здание Театрального центра на Дубровке в Москве. Трагедия в театральном центре произошла 23–26 октября 2002 года. Тогда группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост». Спустя трое суток произошел штурм здания, террористов уничтожили, а оставшихся в живых заложников освободили. В результате теракта погибли 130 человек. Как вспоминал сам Иосиф Кобзон в одном из интервью, как только он услышал в новостях о захвате, тут же приехал к театру.

Я всё помню, от начала до конца. По-другому, конечно, ни я, ни те люди, которые пришли к центру на Дубровке, поступить не могли. Мы были ограничены в действиях. Поэтому я рискнул пойти на переговоры. Вайнахи — народ достаточно традиционно воспитанный и ничего с гостем они делать не будут, — рассказывал певец.

Позже он детально описывал происходящее в те судьбоносные мгновения. Рассказывал, как зашел в комнату, где сидели террористы. Его сразу впустили и узнали.

Я говорю: «Как же вы, вайнахи, можете сидеть, когда к вам вошел аксакал?» Он — Абу-Бакар — вскочил, как будто его пружиной подбросило: «Вы что, пришли нас воспитывать?» Я говорю: «А почему бы и нет, пока родителей нет, можно и повоспитывать вас, чтобы не забывали о своих традициях, я их уважаю и вы должны их уважать», — вспоминал певец.

Иосиф Кобзон напомнил им, что «настоящие чеченцы с женщинами не воюют», и попросил вывести ему детей и женщин, которые пришли на спектакль. Террористы вывели троих самых маленьких девочек, затем — еще одну женщину и англичанина. Иосиф Кобзон укрыл их своим пальто и вывел из здания.

Политика и жажда жизни

На протяжение всей своей жизни Иосиф Кобзон имел активную жизненную позицию. Его интересовала общественная и политическая жизнь страны. Еще в 1990 году его избрали депутатом в Верховный Совет СССР. Позже он был депутатом Государственной думы России.

Активной оказалась позиция Иосифа Кобзона по отношению к событиям в Украине. Он одним из первых поставил свою подпись под обращением к президенту России Владимиру Путину с поддержкой его политики по Крымскому вопросу, поддержал образование ДНР и ЛНР. На Украине певец попал в черный список лиц, которые якобы представляют угрозу безопасности Украины. А в начале 2015 года даже родной Краматорск отказался принимать его как почётного гостя. Немногим ранее, в ноябре 2014 года, Иосиф Кобзон стал почетным консулом ДНР в России и отказался от звания народного артиста Украины в связи со своими политическими убеждениями.

Друзья нередко называли Иосифа Кобзона «бешеным бизоном», потому что казалось: ничто не может его остановить. В 2005 у артиста обнаружили рак, ему провели сложную операцию. После операции организм ослаб, появились проблемы с легкими и почками. Но Иосиф Кобзон смог вернуться на сцену.

Спустя четыре года операцию пришлось повторить. Через пять дней артист вышел на сцену фестиваля в Юрмале. Большой артист продолжал выступать буквально до последних дней своей жизни, ездил с благотворительной миссией в ДНР и ЛНР. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. И в июле 2018-го Иосиф Кобзон ушел из жизни. Но он остался в памяти коллег, учеников и миллионов благодарных зрителей.