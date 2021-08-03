«Человек мира»: Бутман высказался о Луи Армстронге

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Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с NEWS.ru оценил новую версию смерти американского певца Элвиса Пресли, предложенную историком Салли Хедел в книге «Элвис: рождённый умереть молодым». Автор труда отметила, что шоумен, скорее всего, скончался на фоне врождённых генетических заболеваний, а не из-за злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами.

В данном случае лучше обращаться не к историкам, а к врачам. На мой взгляд, есть какие-то медицинские заключения после смерти, по крайне мере среди тех, кто не думает, что Элвис...