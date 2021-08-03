«Человек мира»: Бутман высказался о Луи Армстронге

Российский джазмен Игорь Бутман в беседе с NEWS.ru рассказал о своём отношении к наследию великого американского трубача и вокалиста Луи Армстронга. Артист уверен, что исполнитель являлся «человеком мира и музыкальным гением», а также очень прогрессивным, несмотря на тяжёлые годы расовой сегрегации в США.
Он был великим исполнителем, человеком мира, видным музыкантом, самоучкой-трубачом. Он был очень прогрессивным человеком, особенно в тяжёлые годы сегрегации в США. Армстронг всё это прошёл, остался очень добрым, его музыка очень добрая, очень оптимистичная, красивая. Он и стиль создал, создал музыку, всё то, за что мы любим джаз, — подчеркнул Бутман.
4 августа исполняется 120 лет со дня рождения великого американского музыканта Луи Армстронга. Он сумел вырваться из беднейших кварталов родного Нового Орлеана (штат Луизиана), стать живой легендой джаза, спевшей о «прекрасном мире» (What a Wonderful World, 1967). Будущая звезда появилась на свет в бедной семье рабочего-подёнщика. Армстронг, как и Сидни Бетчет, подарил джазу его основу — импровизацию. Именно Армстронг начал использовать голос в качестве инструмента и ввёл в обиход скэт (вокально-слоговая импровизация). Подробнее о культовом музыканте в большом материале NEWS.ru.