Бывший муж Пугачевой объяснил, чем Орбакайте разозлила россиян Продюсер Болдин связал отмену концертов Орбакайте в России с ее жизнью в США

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Кристина Орбакайте

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте растеряла своих поклонников в родной стране из-за того, что проживает в США, рассказал NEWS.ru музыкальный продюсер, третий муж народной артистки СССР Аллы Пугачевой Евгений Болдин. По его словам, люди не любят, когда уехавшие звезды критикуют Россию и СВО, но Орбакайте не делала заявлений на эту тему.

«Попала под колесо» — в ситуацию, когда «лес рубят — щепки летят». Людям в России стало очень неприятно, что некоторые артисты живут в Америке, а сюда ездят деньги зарабатывать, кое-кто говорит гадости про Россию, про СВО. Кристина слова плохого не сказала. Она молчит. Я ее хорошо знаю, я ее воспитывал с семилетнего возраста. Она хорошая девочка, — заявил Болдин.

По его мнению, сама Пугачева жила бы сейчас в России, если бы не ее нынешний супруг, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Бывший муж Примадонны полагает, что ее поведение в последнее время связано только с Галкиным. Болдин считает, что эти объясняется и негативное отношение россиян к Орбакайте.

Кристина попала под эту ситуацию. Зрители рассудили: мол, ты «американка» — получи, не хотим твоих концертов. Общая реакция людей, у которых близкие воюют на фронте, погибли друзья или родственники. Это сейчас очень больная тема. Я думаю, пройдет год-полтора, и Кристина начнет работать. Она же не уезжала из России навсегда. Она наш человек, патриотка, — сказал Болдин.

Ранее стало известно об отмене концерта Орбакайте, который должен был пройти в Кремлевском дворце по случаю 8 Марта. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что организаторы отменили выступление певицы после его жалобы.