https://static.news.ru/photo/24dea232-6513-11ea-96df-fa163e074e61_660.jpg Группа Little Big Фото: littlebigband/vk.com

Международные конторы букмекеров включили российскую группу Little Big в пятёрку претендентов на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение». Шансы артистов оценили в 7%.

Сейчас лидером в рейтинге является Болгария, коэффициент которой составил 11%, сообщает ТАСС. Далее идут Литва (11%), Исландия (10%) и Швейцария (10%).

Компания BetStars отдаёт Little Big первое место, в то время как другие букмекеры дают возможность поставить на победу коллектива с котировками от 7,0 до 10,0. Премьера песни Uno, с которой группа выступит на «Евровидении», состоявшаяся 12 марта, практически никак не повлияла на этот расклад.

Как писал NEWS.ru, лидер Little Big Илья Прусикин, известный как Ильич, попросил не возлагать больших надежд на коллектив на «Евровидении». Он отметил, что ответственность очень давит на него психологически.