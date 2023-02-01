«Мое тело слабо»: Оззи Осборн приостановил концертную деятельность Оззи Осборн отменил концертный тур из-за проблем со здоровьем

Фото: Ian Kucerak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оззи Осборн

Британская рок-легенда и основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн в Twitter сообщил об отмене своего концертного тура в Европе из-за проблем с позвоночником. 74-летний музыкант рассказал, что четыре года назад повредил спину и последствия этой травмы ощущаются им до сих пор, несмотря на продолжительное лечение.

Как вы все знаете, я повредил спину четыре года назад. С голосом все в порядке. Но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных курсов физиотерапии мое тело все еще слабо, — заявил музыкант.

Осборн добавил, что не может на данный момент физически переносить частые путешествия в рамках гастролей. Рок-музыкант отметил, что его команда пытается организовать выступления без необходимости совершения регулярных переездов.

В августе 2022 года Осборн заявил, что хочет покинуть США. Там британский музыкант проживает более двадцати лет. В интервью The Observer он сообщил, что в стране наблюдается рост насилия и преступности. Его супруга Шэрон добавила, что США кардинальным образом изменились и в стране не осталось ничего «объединяющего». По мнению женщины, Америка стала «ненормальным местом для жизни».