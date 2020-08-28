Более 100 посетителей концерта Smash Mouth заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ca1576a4-e920-11ea-85df-fa163e074e61_660.jpg Фото: MJT/AdMedia/Global Look Press

Врачи диагностировали коронавирус у по меньшей мере 103 людей, посетивших концерт американской группы Smash Mouth. Коллектив дал выступление 9 августа в городе Стерджис штата Южная Дакота.

Шоу состоялось на ежегодном фестивале байкеров Sturgis Motorcycle Rally. На мероприятии также сыграли Trapt, Buckcherry, Drowning Pool, Night Ranger, Reverend Horton Heat и другие коллективы, напоминает The Independent.

Отмечается, что во время концерта фронтмен Smash Mouth грубо высказался в адрес COVID-19 и выразил радость тому, что на фестивале собралось много людей.

Группа, основанная в 1994 году, известна синглами All Star и I'm A Believer. Оба трека использовались в серии анимационных фильмов «Шрек».

В июне власти города Чикаго штата Иллинойс отменили известный музыкальный фестиваль Lollapalooza в 2020 году. Решение было принято в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.