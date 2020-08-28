Более 100 посетителей концерта Smash Mouth заболели коронавирусом

Врачи диагностировали коронавирус у по меньшей мере 103 людей, посетивших концерт американской группы Smash Mouth. Коллектив дал выступление 9 августа в городе Стерджис штата Южная Дакота.
Шоу состоялось на ежегодном фестивале байкеров Sturgis Motorcycle Rally. На мероприятии также сыграли Trapt, Buckcherry, Drowning Pool, Night Ranger, Reverend Horton Heat и другие коллективы,
Отмечается, что во время концерта фронтмен Smash Mouth грубо высказался в адрес COVID-19 и выразил радость тому, что на фестивале собралось много людей.
Группа, основанная в 1994 году, известна синглами All Star и I'm A Believer. Оба трека использовались в серии анимационных фильмов «Шрек».
В июне власти города Чикаго штата Иллинойс отменили известный музыкальный фестиваль Lollapalooza в 2020 году. Решение было принято в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.
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