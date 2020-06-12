Боб Дилан сравнил коронавирус с «предвестником новой божьей кары»

Американский музыкант Боб Дилан завил, что коронавирус не последнее потрясение, в которым столкнётся мир. По его мнению, это наказание человечеству за «проступки».
Дилан дал интервью The New York Times, во время которого у него
Я думаю, что это предвестник чего-то ещё, что нас ждёт впереди. Это конечно же напасть, и она широко распространена, но библейские масштабы? Вы имеете в виду, что это своего рода предупреждающий знак для людей, чтобы покаяться в своих проступках? Это означало бы, что мир готов к какой-то божьей каре, — заявил артист.
Он отметил, что чрезмерное высокомерие человечества может иметь катастрофические последствия. При этом он считает, что все процессы должны идти своим чередом.
Как писал NEWS.ru, американская певица Мадонна порассуждала о пандемии коронавируса. Она назвала инфекцию «великим уравнителем».
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