Боб Дилан сравнил коронавирус с «предвестником новой божьей кары»

https://static.news.ru/photo/bc44114a-acc4-11ea-84a9-fa163e074e61_660.jpg Боб Дилан Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Боб Дилан завил, что коронавирус не последнее потрясение, в которым столкнётся мир. По его мнению, это наказание человечеству за «проступки».

Дилан дал интервью The New York Times, во время которого у него спросили , считает ли он COVID-19 событием библейских масштабов.

Я думаю, что это предвестник чего-то ещё, что нас ждёт впереди. Это конечно же напасть, и она широко распространена, но библейские масштабы? Вы имеете в виду, что это своего рода предупреждающий знак для людей, чтобы покаяться в своих проступках? Это означало бы, что мир готов к какой-то божьей каре, — заявил артист.

Он отметил, что чрезмерное высокомерие человечества может иметь катастрофические последствия. При этом он считает, что все процессы должны идти своим чередом.

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