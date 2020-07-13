Барабанщик Queen Роджер Тейлор выпустил песню о самоизоляции

https://static.news.ru/photo/57424848-c5b5-11ea-86f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Британский музыкант Роджер Тейлор, известный как барабанщик группы Queen, опубликовал клип на песню Isolation, которую он написал в период изоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса.

Тейлор написал жизнеутверждающий текст к песне, в котором говорит, что несмотря на «странные времена», с «нами всё будет в порядке».

И каждый ребёнок делает то, что может в каждом доме, в каждой стране. Так что успокойся и присмотрись. Когда всё это закончится, мы подумаем заново, — спел артист.

Видеоряд представляет собой комбинацию анимации и реальных съёмок того, как живут люди во время пандемии. На кадрах все носят маски, ходят по улице на дистанции, а полевые сотрудники останавливают водителей, чтобы измерить им температуру.

Как писал NEWS.ru, американская актриса Кейт Бекинсейл воссоздала клип на песню I Want To Break Free британской группы Queen. Таким образом она решила поддержать празднование месяца ЛГБТ-сообщества.