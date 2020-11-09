Автор песен Бузовой назвал цену нетленок звезды

https://static.news.ru/photo/0032b6e4-2291-11eb-83dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хиты Ольги Бузовой обходятся ей в тысячи долларов, рассказал в эксклюзивной интервью NEWS.ru автор песен ведущей «Дома-2» и других российских исполнителей Паша Климат.

Стоимость песни исчисляется в тысячах долларов. С некоторыми артистами работаем по роялти. Я пишу песни вместе с напарником Николаем Журавлёвым. Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии. А недавно взял себе в соавторы своего давнего друга рэпера Сергея Рудого. Вместе мы быстрее разгоняем идеи до полноценной песни, — сказал композитор.

При этом Климат уточнил, что может запросто отказаться от проекта, если ему не понравится идея.

Бывали случаи, когда мне озвучивали тему и я сразу отказывался, даже не интересуясь, сколько готовы за это платить. А бывало наоборот, брался за интересную идею, соглашаясь на сравнительно небольшие суммы, — отметил композитор.

Паша Климат живёт на Украине. Он стал автором песен для Клавы Коки, Глюкозы, Лолиты, Елены Темниковой и других звёзд российской эстрады.

Полное интервью автора песен читайте по ссылке.